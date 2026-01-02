Умер легендарный фотограф Валерий Плотников, снимавший Высоцкого и Пугачеву

Советский и российский портретный фотограф Валерий Плотников, среди работ которого были снимки Владимира Высоцкого, Сергея Бодрова, Аллы Пугачевой и других артистов, скончался в возрасте 82 лет в Санкт-Петербурге. Соболезнования его родным, друзьям и коллегам выразил губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Петербургская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни Валерий Федорович Плотников — один из самых известных фотохудожников нашего города и России. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог», — сказал Беглов.

Губернатор назвал творчество Плотникова эпохой в отечественном фотоискусстве и напомнил, что жизненный путь фотографа неразрывно был связан с родным городом, о чем говорит и его псевдоним — Валерий Петербургский.

Плотников родился 20 октября 1943 года в Барнауле, но почти всю свою творческую жизнь провел в Санкт-Петербурге. После окончания ВГИКа он посвятил себя портретной съемке.

Плотников был почетным членом Российской академии художеств. Первая его персональная выставка прошла в 1976 году в ленинградском Доме кино. Работы фотографа экспонировались не только в российских музеях и галереях, но и за рубежом.

Среди работ Плотникова особое место занимают фотопортреты представителей творческой интеллигенции, посвященные, в том числе, Владимиру Высоцкому, Андрею Миронову, Эльдару Рязанову, Людмиле Гурченко, Алле Пугачевой и Олегу Табакову.