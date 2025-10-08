Умер известный театровед Алексей Бартошевич

Театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет в Москве

Театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил РБК ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

Бартошевич родился 4 декабря 1939 года в Москве. Вырос в театральной семье. Его отец — Вадим Шверубович — является основателем постановочного факультета Школы-студии МХАТ, а дед — Василий Качалов — был актером МХАТа.

После школы Бартошевич поступил в ГИТИС на театроведческий факультет. В этот же период начал углубленно изучать творчество британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

С 1963 года Алексей Бартошевич, будучи аспирантом ГИТИСа, начал преподавать в вузе. В 1974-м пришел работать в Государственный институт искусствознания.

В 1987–1991 годах был секретарем Союза театральных деятелей СССР. А с 1990-х начал работать на телевидении, вел научно-популярные программы о Шекспире.

В 2020 году Бартошевич стал лауреатом «Золотой маски», ему вручили специальную премию за вклад в развитие театрального искусства.