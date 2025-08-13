Умер известный советский комментатор Борис Скрипко

Спортивный комментатор Борис Скрипко умер на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил Telegram-канал «Спорт-Экспресс».

Причиной смерти Скрипко стало онкологическое заболевание. Последние дни за его жизнь боролись врачи. Комментатор находился в больнице.

Карьера Скрипко на телевидении началась в 1979 году. Он комментировал соревнования на 11 Олимпиадах, включая Игры 1980 года в Москве. В последние годы комментатор сотрудничал с телеканалом «Матч ТВ», где сопровождал боксерские поединки. Также сотрудничал с Первым каналом и «Россией — 2». Практически всегда работал в паре с профессиональными боксерами.