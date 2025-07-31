Умер издатель российского Cosmopolitan Дерк Сауер

Нидерландский бизнесмен и медиамагнат Дерк Сауэр умер в 72 года. Об этом сообщила газета Het Parool.

Причиной смерти стали травмы, полученные Сауэром во время управления парусной лодкой в июне. Он упал во время столкновения яхты со скалой и серьезно повредил спину.

Дерк Сауэр родился в 1952 году в Амстердаме. Свою карьеру он начал с работы в различных нидерландских газетах и журналах. В 1989 году Сауэр с семьей переехал в Москву.

В начале 1990-х годов он основал издательский дом Independent Media, который впоследствии стал одним из крупнейших в России. Через два года бизнесмен начал выпускать первый в стране глянцевый журнал Cosmopolitan, также появились русскоязычные версии Playboy и Esquire.

В ноябре 2012 года Сауэр стал президентом РБК, а в августе 2015 года его назначили на должность вице-президента группы компаний «Онэксим». Весной 2022 года медиамагнат принял решение вернуться в Нидерланды.