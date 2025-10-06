Умер исполнитель хита «Ты не балуй» Алексей Степин

Певец, композитор и поэт Алексей Степин умер в 57 лет. Об этом сообщило «Радио Шансон» на странице во «ВКонтакте».

«Его хиты „Долюшка-доля“, „Гули-гули“, „Ты не балуй“, „Дорога да гитара“ и другие успели стать неотъемлемой частью шансона по-русски и остаются любимыми на протяжении многих лет», — отметили в публикации.

Месяц назад артист отпраздновал 57-летие. Певец часто выступал на концертах. Причина его смерти неизвестна.

Степин родился 5 сентября 1968 года в Казани. В середине 1990-х годов решил переехать в Москву.

В 1997 году певец подписал контракт с продюсером Александром Толмацким, их сотрудничество длилось три года. В это период вышла песня «Гули-гули» в исполнении певицы Надежды Бабкиной.

Также Алексей Степин выпустил альбомы «Не плачь, Анюта», «Дорога да гитара», «Бесприютная душа», «Слезы — просто вода», «Гули-гули» и другие.