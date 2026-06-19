Умер иллюстратор книг Льюиса Кэрролла художник Юрий Ващенко

Российский художник и автор классических иллюстраций к советской книге «Алиса в Стране чудес» Юрий Ващенко умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба петербургского издательства редких книг Vita Nova Club.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни замечательный художник и прекрасный человек, большой друг нашего издательства Юрий Арсеньевич Ващенко», — указали в некрологе.

Уроженец Москвы, Юрий Ващенко прославился как талантливый график. Его работы вошли в коллекции Третьяковской галереи, музеи Тюмени, Мурманска и Новосибирска, а также в частные собрания.

С 1972 года регулярно выступал в качестве иллюстратора книг и журнала «Химия и жизнь». Его самой известной работой стали иллюстрации к произведениям Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», «История с узелками» и «Логическая игра».

Последняя выставка с работами Ващенко прошла в московской галерее «Открытый клуб» в конце мая. На ней представили недавние работы художника.