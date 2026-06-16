Умер игравший в «Санта-Барбаре» комедиант Ронни Шелл

Американский актер и комедиант Ронни Шелл (Рональд Ральф Шелл — настоящее имя), сыгравший молочника Фрэнка Армстеда в сериале «Санта-Барбара», умер 12 июня в возрасте 94 лет. Об этом сообщил портал Page Six .

«Шелл умер естественной смертью в медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. По словам публициста Харлана Болла, который общался с сыном Шелла Грегори, тот был госпитализирован после недавнего падения», — уточнили журналисты.

Шелл родился в Ричмонде, штат Калифорния, 23 декабря 1931 года. После окончания школы поступил на службу в ВВС США. Начал выступать еще в армии, а затем участвовал в студенческих постановках во время учебы в Госуниверситете Сан-Франциско.

За свою жизнь он также работал сценаристом и актером. Среди его ролей — диджей в ситкоме «Доброе утро, мир» и лучший друг главного героя в «Гомере Пайле, рядовом ВВС США». Шелл озвучивал героев мультфильмов «Утиные истории», «Скуби-Ду» и «Смурфики».