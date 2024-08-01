Умер гитарист рок-групп «СерьГи» и Mordor Сергей Левитин

Гитарист рок-групп «СерьГа» и Mordor Сергей Левитин скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщил музыкант Игорь Сукачев в своем Telegram-канале .

«Сергей стоял у истоков групп „Серьга“ и Mordor, был гитаристом „Ва-банка“ и саунд-продюсером альбомов „Алисы“. Светлая память», — написал Сукачев.

Причина и обстоятельства смерти Левитина не раскрываются. Также пока нет информации о дате, времени и месте прощания с музыкантом.

Авторству Левитина принадлежат такие песни, как «Стерва личная жизнь», «Озеро», «Теплей» и другие.

Представители группы Mordor в соцсети «ВКонтакте» написали, что смерть их коллеги — это страшное горе. Из жизни ушел их друг и соратник, «музыкальное сердце» группы.