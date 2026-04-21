Умер Герой Советского Союза, легендарный летчик Иван Кашин

Легендарный советский летчик, Герой Советского Союза и Почетный гражданин города Брянска Иван Кашин скончался 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Брянской области.

Иван Кашин родился 2 января 1937 года в деревне Сахаровка Елецкого района Воронежской области. Родители будущего летчика переехали в город Елец в 1948 году.

Свою жизнь Кашин связал с авиацией. После окончания школы будущий герой СССР поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации. После окончания учебы его распределили сначала в Управление гражданской авиации центральных районов и Арктики в Москве, а затем — в Брянский объединенный авиаотряд.

В 1973 году командующий воздушным судном Як-40 Кашин проявил исключительное хладнокровие и мужество, когда самолет попытались захватить террористы. Он спас и экипаж, и пассажиров.