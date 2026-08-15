Умер филолог и исследователь творчества Пастернака Константин Поливанов

В Москве умер филолог, литературовед, специалист по структурно-прикладной лингвистике Константин Поливанов, исследовавший творчество Бориса Пастернака. Ученому было 66 лет, сообщили РИА «Новости» в его окружении.

«Умер Константин Михайлович Поливанов, это произошло сегодня», — сказал собеседник агентства.

В окружении ученого также назвали предположительную причину его смерти — проблемы с сердцем. Собеседник агентства добавил, что пока не знает других подробностей, как и возможную дату прощания с Поливановым.

Поливанов в 2015 году защитил докторскую диссертацию в Тартуском университете на тему «Доктор Живаго» как исторический роман». Он являлся кандидатом филологических наук.

Перу Поливанова принадлежали многочисленные работы о жизни и трудах Пастернака. В их числе «Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения», «История русской литературы XX века», «Скрещения судеб. „Доктор Живаго“ Бориса Пастернака».