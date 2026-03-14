Умер эстонский режиссер Пеэтр Симм, работавший с Тарковским

Советский и эстонский кинорежиссер и сценарист Пеэтер Симм, работавший с Андреем Тарковским, скончался 12 марта. Об этом сообщил местный портал Delfi.

«В возрасте 73 лет ушел из жизни один из самых уважаемых эстонских кинорежиссеров Пеэтер Симм, чья карьера продолжалась более шести десятилетий», — говорится в материале.

Последние несколько лет режиссер боролся со злокачественной опухолью.

Симм родился 24 февраля 1953 года в эстонском городе Кивиыли. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Александра Столпера.

В середине 1970-х начал работать ассистентом режиссера на студии «Таллинфильм». С 1976 года — режиссер и сценарист киностудии. Его дебютная картина — «Что посеешь…». В 1977 году работал вместе с Тарковским и оператором Арво Изо над киноальманахом «Гадание на ромашке».

В 1993 году основал в Эстонии Lege Artis Film. Кроме того, работал приглашенным профессором кинорежиссуры в Балтийском институте кино, медиа и искусств в Таллине. В 1982 году стал лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Приз за режиссуру».

Симм снимал художественные и документальные картины, ставил театральные постановки, создавал рекламные ролики, телепрограммы и фильмы для изучения языков. Среди его наиболее известных работ — фильмы «Арабелла — дочь пирата», «Георг», «Человек, которого не было» и «Хорошие руки». Последние две картины стали первыми эстонскими фильмами, участвующими на Каннском и Берлинском кинофестивалях.