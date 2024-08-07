Умер экс-ведущий «Форта Боярд» Патрис Лаффон

По данным издания, Лаффон умер в Оппеде 7 августа в своем доме. У телеведущего случился сердечный приступ. Супруга вызвала медиков, но спасти его не удалось. Лаффон не дожил до своего 85-летия ровно две недели.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким.

«Патрис Лаффон собрал целые семьи перед телевизором», — отметил он.

На счету Лаффона около 20 телешоу, которые он вел. При этом больше всего его знают по роли ведущего программы «Форт Боярд». Лаффон также был комиком и снимался в пьесах и фильмах 1960-х годов, включая ленту «Жандарм из Сен-Тропе».