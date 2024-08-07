Умер экс-ведущий «Форта Боярд» Патрис Лаффон
Бывший ведущий программы «Форт Боярд» Патрис Лаффон умер на 85-м году жизни
Не стало бывшего ведущего телепередачи «Форт Боярд» Патриса Лаффона. Ему было 84 года, сообщили журналисты France Bleu.
По данным издания, Лаффон умер в Оппеде 7 августа в своем доме. У телеведущего случился сердечный приступ. Супруга вызвала медиков, но спасти его не удалось. Лаффон не дожил до своего 85-летия ровно две недели.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким.
«Патрис Лаффон собрал целые семьи перед телевизором», — отметил он.
На счету Лаффона около 20 телешоу, которые он вел. При этом больше всего его знают по роли ведущего программы «Форт Боярд». Лаффон также был комиком и снимался в пьесах и фильмах 1960-х годов, включая ленту «Жандарм из Сен-Тропе».