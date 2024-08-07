Умер экс-ведущий «Форта Боярд» Патрис Лаффон

Бывший ведущий программы «Форт Боярд» Патрис Лаффон умер на 85-м году жизни

Panoramic/ZUMAPRESS.com
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Не стало бывшего ведущего телепередачи «Форт Боярд» Патриса Лаффона. Ему было 84 года, сообщили журналисты France Bleu.

По данным издания, Лаффон умер в Оппеде 7 августа в своем доме. У телеведущего случился сердечный приступ. Супруга вызвала медиков, но спасти его не удалось. Лаффон не дожил до своего 85-летия ровно две недели.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким.

«Патрис Лаффон собрал целые семьи перед телевизором», — отметил он.

На счету Лаффона около 20 телешоу, которые он вел. При этом больше всего его знают по роли ведущего программы «Форт Боярд». Лаффон также был комиком и снимался в пьесах и фильмах 1960-х годов, включая ленту «Жандарм из Сен-Тропе».

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