Умер экс-гитарист группы Motörhead Фил Кэмпбелл

Британский гитарист Фил Кэмпбелл, известный по участию в хеви-метал-группе Motörhead, скончался на 65-м году жизни. О его смерти сообщил в Instagram* коллектив Phil Campbell And The Bastard Sons, в который входят его сыновья.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно скончался прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации, после сложной операции», — заявили в публикации.

Кэмпбелл присоединился к Motörhead в 1986 году и оставался в составе до распада в 2015-м. В 2005-м он стал лауреатом Grammy. После завершения эры Motörhead основал собственный проект.

