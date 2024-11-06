Умер директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово» Борис Криштул

Советский и российский кинематографист, заслуженный работник культуры РФ Борис Криштул ушел из жизни в 83 года. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Ушел из жизни наш друг и коллега, организатор кинопроизводства, педагог, заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов России Криштул Борис Иосифович. <…> Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в некрологе.

Причину смерти не уточнили.

Борис Криштул родился в 1940 году в Москве. В 1960 году он поступил во ВГИК на экономический факультет, который закончил заочно. Организатором кинопроизводства он начал работать с 1961 года, а с 1973-го занимал должность директора фильмов.

Его наиболее известная работа — фильм-катастрофа «Экипаж», снятый в 1979 году.

Криштул работал директором на студиях «Мосфильм» и «Юность», в частности, участвуя в создании таких картин, как «От зари до зари», «Фронт за линией фронта» и «О бедном гусаре замолвите слово».

Помимо кинематографической деятельности он преподавал во ВГИКе, где являлся доцентом, а также написал несколько книг о истории кино, в числе которых «Длинная дорога в Канны» и «Добро пожаловать в „Юность“».