Умер директор фильма «Москва слезам не верит» Богуславский
Директор культовой киноленты «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его сына Александра Богуславского.
«Умер мой отец — директор картины „Москва слезам не верит“. Это произошло в Москве после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.
Легендарная мелодрама Владимира Меньшова вышла на экраны в 1979 году. Картина стала хитом кинопроката в Советском Союзе, а спустя два года получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке.
Богуславский был директором не только этого фильма, но и таких кинолент, как «Ответный ход», «В зоне особого внимания», «Безотцовщина» и ряда других.
Пик творчества советского кинодеятеля пришелся на 1970–1980 годы.