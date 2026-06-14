Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант Александр Гусев

Экс-руководитель управления «А» Антитеррористического центра ФСБ генерал-лейтенант Александр Гусев скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» .

Гусев родился 26 ноября 1946 года в Москве в семье офицера, окончил сначала Суворовское, затем Высшее общевойсковое командное училище. Позже в процессе службы получил диплом Военной академии имени М. В. Фрунзе.

В 1968 году поступил на службу в отдельный Краснознаменный Кремлевский полк специального назначения КГБ СССР, со временем стал заместителем коменданта Кремля.

В 1995 году возглавил Управление «А» Антитеррористического центра ФСБ России — легендарную «Альфу». Руководил множеством операций по освобождению заложников, которые спасли сотни жизней. В том числе был старшим группы во время теракта в Буденновске.

Среди его наград — орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».