Умер бывший главный редактор Marvel Шутер

Бывший главный редактор издательства комиксов Marvel Comics, писатель Джеймс Шутер скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил комиксист Марк Уэйд в Facebook*.

«Джеймс Шутер скончался от рака пищевода, с которым боролся в течение некоторого времени», — написал он.

Шутер начал продавать комиксы издательству DC Comics в 14 лет. После школы пришел работать в Marvel. Однако ему пришлось уволиться из издательства всего через три недели из-за финансовых трудностей.

В 1976 году Джеймс Шутер вернулся в Marvel и уже через два года занял пост главного редактора. Под его руководством в свет вышли такие известные серии комиксов, как «Люди Икс» и «Фантастическая четверка».

Также Шутер работал в качестве сценариста и художника над Action Comics и Adventure Comics, создав ряд известных персонажей, в том числе противника Супермена — Паразита. Позже он основал издательства Valiant, Defiant и Broadway.

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