Умер автор песен Киркорова и Зыкиной Юрий Мартынов

Заслуженный деятель искусств России, композитор Юрий Мартынов ушел из жизни в возрасте 67 лет. О смерти музыканта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила поэт и композитор Ирина Дрокова (Шаповалова).

«Умер Юрий Григорьевич Мартынов. Умер вчера. Умница, интеллектуал, композитор, музыкант, пианист, президент клуба Евгения Мартынова, заслуженный деятель РФ, человек с уникальным внутренним миром», — написала она.

Дрокова добавила, что сохранит рецензию Мартынова к своей книге, будет помнить разговоры с ним, звучание инструмента, когда он играл. По ее словам, смерть композитора — невосполнимая утрата для всего музыкального мира.

О смерти композитора также сообщила супруга его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева Анна Пугач. При этом в разговоре с ТАСС она не уточнила причину смерти музыканта.

Юрий Мартынов родился 17 апреля 1957 года в Артемовске Донецкой области. Он окончил местное музыкальное училище по классу фортепиано, а потом Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по классу композиции.

С 1987 года стал членом Союза композиторов России.

Его песни вошли в репертуар многих артистов, в числе которых Людмила Зыкина, Николай Караченцов, Николай Серов, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков и Азиза.

Мартынов также писал серьезную музыку, а не только эстрадные шлягеры. Его произведения исполняли Государственный симфонический оркестр московской филармонии, Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России и многие другие.

Юрий Мартынов — брат известного певца Евгения Мартынова, который умер в 1990 году.