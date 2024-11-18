Умер автор песен Эдит Пиаф
Умер французский композитор Шарль Дюмон, написавший более 30 песен для Эдит Пиаф
В возрасте 95 лет скончался французский композитор и певец Шарль Дюмон. Об этом Agence France-Presse сообщила подруга музыканта Флоранс.
Композитор умер вечером в воскресенье, 17 ноября, у себя дома в Париже. Причиной смерти Флоранс назвала продолжительную болезнь.
Шарль Дюмон известен широкому кругу слушателей как автор и соавтор свыше 30 самых известных песен, записанных французской певицей Эдит Пиаф, в том числе Non, je ne Sorryte Rien («Нет, я ни о чем не сожалею»).
Эту композицию и ее отрывки часто использовали в различных кинокартинах. Мелодию также можно услышать в советском сериале «Семнадцать мгновений весны».
Дюмон работал с поэтом Жаком Брелем и написал песню Je m’en remets à toi — «Я полагаюсь на тебя». Кроме того, композитор писал музыку для телевизионных шоу, например Trafic Жака Тати в 1971 году и Michel Vaillant в 1967 году.