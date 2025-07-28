Умер автор хитов Челентано Чельсо Валли

Известный композитор и продюсер Чельсо Валли умер на 76-м году жизни. Он сотрудничал со многими итальянскими звездами, сообщил портал Doremifasol.

Музыкант скончался в своем родном городе Болонья 27 июля. Причины его смерти на назывались.

Валли был одной из ключевых личностей в эволюции музыкальной культуры в Италии. С ним работали такие звезды, как Адриано Челентано, Мина, Эрос Рамазотти, Васко Росси и Андреа Бочелли.

Музыка Чельсо Валли звучала в «Крестном отце 3» Фрэнсиса Форда Копполы и криминальной драме «Кровные узы». Он также продюсировал один из самых продаваемых в Италии музыкальных альбомов — La vita adesso Клаудио Бальони.

Валии начинал свою карьеру как клавишник, но слава к нему пришла благодаря аранжировкам и продюсерским проектам. Он был дирижером оркестра на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. В последний раз композитор выступал в 2023 году.