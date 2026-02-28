Умер автор хитов 60-х Oh! Carol и Laughter in the Rain Нил Седака

В США на 87-м году жизни скончался певец и автор песен Нил Седака, чьи хиты стали символом 60-х годов. О смерти музыканта сообщила его семья на официальной странице в Facebook* .

«Наша семья опустошена внезапной кончиной любимого мужа, отца и дедушки Нила Седаки. Настоящая легенда рок-н-ролла, источник вдохновения для миллионов, но, что важнее всего, — по крайней мере, для тех из нас, кому посчастливилось его знать, — невероятный человек, которого нам будет очень не хватать», — указали в публикации.

Причину смерти родные не уточнили, однако СМИ сообщали, что накануне артиста госпитализировали в Лос-Анджелесе из-за резкого ухудшения здоровья.

Пик карьеры Седаки пришелся на 60-е. Он написал Oh! Carol, Laughter in the Rain и Breaking Up is Hard to Do. Эти композиции возглавляли мировые чарты и остаются популярными десятилетиями.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.