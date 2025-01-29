Умер автор хита «Листья желтые над городом кружатся» Янис Петерс

Советский и латышский поэт, публицист и дипломат Янис Петерс умер 27 января. Общественному деятелю было 85 лет, сообщило гостелерадио Латвии LSM.

Петерс является соавтором ряда популярных в СССР песен. В частности, он написал стихи для хита «Листья желтые над городом кружатся» специально под музыку композитора Раймонда Паулса в 1968 году.

Первыми исполнителями песни стали Маргарита Вилцане и Ойяр Гринбергс. Ее исполняли на латышском и русском языках. В одном из интервью Раймон Паулс вспоминал, что однажды его друг пожаловался ему, что «Листья» пели в ресторане на бис по 50 раз за вечер.

Также Петерс написал песню «В том городе», мюзикл «Сестра Керри» и композиции к спектаклю «Шерлок Холмс». За всю свою жизнь поэт написал сотни стихотворений.

Петерс родился в 1939 году. Его литературный дебют состоялся во второй половине 1960-х годов. Публицист выпустил несколько литературных сборников.

С 1985 по 1990 год Янис занимал должность первого секретаря Союза писателей Латвийской ССР, а с 1992 по 1997 год был чрезвычайным и полномочным послом в Российской Федерации.