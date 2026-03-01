Умер автор хита «Дарите женщинам цветы» Виктор Гин

Автор песен «Поговори со мною, мама» и «Дарите женщинам цветы», поэт-песенник Виктор Гин скончался 27 февраля после тяжелой болезни. Об этом сообщил композитор Юрий Поволоцкий на своей странице во «ВКонтакте» .

«Позавчера покинул нас поэт Виктор Гин. На протяжении почти 20-летнего знакомства чаще всего мы встречались на мероприятиях и торжествах, днях рождения наших коллег и друзей, а затем, возвращаясь домой в Иерусалим, вели творческие (и не только) беседы», — написал он.

Поволоцкий признался, что единственная их совместная работа, доведенная до конца — романс «Умирает любовь», написанный 10 лет назад. Он также опубликовал фотографию с творческого вечера поэта в 2017 году.

Друг поэта Михаил Кариш рассказал, что Гин был очень энергичным и оптимистичным. Он боролся за жизнь и не сдался даже тогда, когда ему диагностировали неизлечимую болезнь.

Гин написал более 500 эстрадных песен, в том числе такие хиты, как «Моя любовь на пятом этаже» и «Зорька алая».

Настоящее имя поэта — Виктор Гинзбургский. Он родился в 1939 году в Гомеле, но потом его родители переехали в Белосток. Его отец погиб 21 июня 1941, когда эшелон, в котором он ехал в Ленинград в командировку, попал под бомбежку. Мальчик с матерью поехали к родственникам в Гомель. Гин во время поездки увидел издевательства нацистов над евреями. Они чудом с матерью избежали гибели в гетто.

Гин эмигрировал в Израиль 20 лет назад. Ему было 87 лет. Дату и место прощания с выдающимся поэтом пока не сообщали.