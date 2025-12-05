Умер актер, сыгравший Шан Цзуна в Mortal Kombat

Известный голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава умер в США на 76-м году жизни. Об этом сообщило издание Deadline .

По информации источника, Тагава скончался у себя дома в Санта-Барбаре 4 декабря. Причиной стали осложнения после перенесенного инсульта.

Редакция Deadline отметила, что Тагава оставил серьезный след в киноиндустрии благодаря запоминающимся и ярким образам, которые актер создавал на протяжении карьеры.

Актер снялся в более чем 150 сериалах и фильмах. Наибольшую известность ему принесли образы чародея Шан Цзуна во вселенной Mortal Kombat и главы клана Хейхати Мисимы в проектах Tekken. Также он участвовал в картинах «47 ронинов», «Перл Харбор», «Планета обезьян» и других.

В 2015 году он принял православие в Москве и получил имя Пантелеимон.