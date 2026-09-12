Умер актер сериалов «Тайны следствия» и «Невский» Геннадий Спириденков

В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России, актер театра и кино Геннадий Спириденков. Об этом сообщила пресс-служба театра «Комедиант» .

«Сегодня, 12 сентября, на 71-м году жизни скоропостижно скончался актер нашего театра — заслуженный артист России Геннадий Валентинович Спириденков… Неожиданно… Непостижимо», — заявили коллеги.

Его дочь Светлана рассказала aif.ru, что актер упал во время спектакля. У Спириденкова произошло желудочно-кишечное кровотечение, прямо на сцене наступила клиническая смерть. В больнице оторвался тромб, перекрывший легочную артерию.

В «Комедианте» он играл роли Лепорелло в «Завещании целомудренного бабника», Петра Пересолина в комедии «В Париж!» и других героев. Спириденков известен также по съемках в сериалах «Невский», «Великолепная пятерка» и «Тайны следствия». В апреле актеру исполнилось 70 лет.