Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерий Бочкин

Российский актер Валерий Бочкин умер на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного детского драмтеатра «На Неве».

В некрологе указали, что Бочкин скончался 7 марта после продолжительной болезни.

«В течение многих лет талантливый артист и замечательный человек был ведущим актером театра. Его любили зрители всех возрастов за неповторимую харизму», — отметили в театре.

Бочкин также сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей», «Ментовских войнах», «Бандитском Петербурге» и других.

Вместе с театром много гастролировал по России, побывал в самых отдаленных регионах страны и за рубежом. В 1997 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.