Американский актер Николас Брендон умер в возрасте 55 лет. Об этом на его странице в Facebook* написали родственники.

«С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона», — сообщили они.

По словам родственников, артист умер во сне от естественных причин.

Брендон получил широкую известность благодаря роли Ксандера Харриса в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Также он снимался в детективе «Мыслить как преступник», ситкоме «Секреты на кухне», фильмах «Связь» и «Рождественский убийца».

За свою карьеру Брендон три раза номинировался на премию «Сатурн» как лучший телевизионный актер.