Умер актер Николас Брендон из «Баффи — истребительницы вампиров»

20Th Century Fox TV/ZUMAPRESS.com
Фото: 20Th Century Fox TV/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Американский актер Николас Брендон умер в возрасте 55 лет. Об этом на его странице в Facebook* написали родственники.

«С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона», — сообщили они.

По словам родственников, артист умер во сне от естественных причин.

Брендон получил широкую известность благодаря роли Ксандера Харриса в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Также он снимался в детективе «Мыслить как преступник», ситкоме «Секреты на кухне», фильмах «Связь» и «Рождественский убийца».

За свою карьеру Брендон три раза номинировался на премию «Сатурн» как лучший телевизионный актер.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте