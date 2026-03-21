Умер актер Николас Брендон из «Баффи — истребительницы вампиров»
Американский актер Николас Брендон умер в возрасте 55 лет. Об этом на его странице в Facebook* написали родственники.
«С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона», — сообщили они.
По словам родственников, артист умер во сне от естественных причин.
Брендон получил широкую известность благодаря роли Ксандера Харриса в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Также он снимался в детективе «Мыслить как преступник», ситкоме «Секреты на кухне», фильмах «Связь» и «Рождественский убийца».
За свою карьеру Брендон три раза номинировался на премию «Сатурн» как лучший телевизионный актер.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.