Умер актер из «Звездных войн» и «Острых козырьков» Кеннет Колли

Британский актер Кеннет Колли, сыгравший адмирала Пиетта в «Звездных войнах», ушел из жизни 30 июня в возрасте 87 лет. Об этом сообщила газета Independent .

Агент актера Джулиан Оуэн подтвердил, что Колли мирно скончался в Эшфорде, графство Кент.

«Он попал в больницу после падения с травмой руки, но вскоре заразился коронавирусом, который перерос в пневмонию. Он мирно скончался в окружении друзей», — рассказал он.

Колли сыграл в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», исполнив роль имперского офицера, командовавшего флагманом Дарта Вейдера. Также он работал с такими режиссерами, как Клинт Иствуд и Аки Каурисмяки, снялся в сериале «Острые козырьки».

В фильмографии актера роли и в других известных картинах, в числе которых «Чисто английское убийство», «Мстители» и «Макбет».