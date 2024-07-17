Умер актер из «Возвращения Мухтара» Игорь Щербак

Советский и украинский актер театра, кино и сериалов, артист дубляжа и озвучания Игорь Щербак ушел из жизни, ему было 68 лет. Об этом сообщила в соцсети пресс-служба Киевского национального академического Молодого театра.

«Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера», — говорится в сообщении.

Щербак родился 10 апреля 1956 года в Киеве. В 1977 году он закончил актерский факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого (курс Биковца).

Артист служил в Киевском театре оперетты и в армейском ансамбле, а в 1981 году перешел в Молодой театр в Киеве.

В фильмографии актера 15 работ в 15 проектах, в том числе в российско-украинских. Щербак снимался, начиная со второй половины 1980-х. Зрителям особенно запомнились его роли в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара».