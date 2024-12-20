Умер актер из «Возвращения Будулая» и дублер Боярского Александр Пестов

Советский и российский актер кино и сериалов Александр Пестов скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщили на сайте «Кино-Театр.ру» .

Он ушел из жизни 18 декабря. Причина смерти не сообщается. Дата прощания с артистом также еще неизвестна.

Пестов родился в 1946 году. Он работал на «Ленфильме» в 1970–1996 годы. Также был членом Союза кинематографистов России.

Карьеру в кино Пестов начал как каскадер, а позже стал постановщиком трюков. Кроме того, он был профессиональным гонщиком и штатным дублером актера Михаила Боярского. Как автогонщик он выполнял сложные сцены с участием автомобилей.

Фильмография Пестова включает 64 работы в 60 проектах. Самые известные его роли в таких фильмах, и сериалах, в частности, как «Возвращение Будулая», «Красная стрела» и «Дорожный патруль-2».

В качестве дублера Пестов участвовал в более чем 160 проектах, в числе которых «Особенности национальной охоты» и «Скорость».