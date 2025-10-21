Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Иван Безбородов

Скончался актер Иван Безбородов, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия». Артисту было 39 лет, сообщили на сайте «Кино-Театр.Ру» .

Безбородов умер в сентябре, но об этом стало известно только сейчас. Актеру должно было 1 октября исполниться 40 лет.

Иван Безбородов родился в Ленинграде в 1985 году, учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. В 2007 году он пришел в труппу Малого драматического театра — Театра Европы.

Кинодебют Безбородова состоялся в 2008 году. За его плечами — работа в 20 кинопроектах. Зрителям он запомнился по ролям в таких известных сериалах, как «Дорожный патруль», «Литейный» и «Тайны следствия».

Последний раз Иван Безбородов появлялся на экране в 2018 году. В 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» он сыграл фокусника Сергея Николаева в эпизоде «Смертельный номер».