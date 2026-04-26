Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Александр Пангаев

Актер, каскадер и мастер спорта по спортивной гимнастике Александр Пангаев скончался 25 апреля на 75-м году жизни. О смерти артиста сообщил портал «Кино-Театр.ру» .

Пангаев родился 22 декабря 1951 года. С 1984 года работал на киностудии «Ленфильм». Он был не только актером, но также исполнял трюки, занимался спецэффектами. Пангаева похоронили 25 апреля.

Он дебютировал в кино в 1986 году, снявшись в киноленте «Как стать звездой». Фильм представлял собой эстрадно-развлекательное шоу. В него вошла череда концертных номеров.

В фильмографии Пангаева 80 работ в 74 проектах. Он запомнился зрителям ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Большая прогулка» и «Вербное воскресенье». В картине Федора Бондарчука «Сталинград» он сыграл сапера. Последней его работой стал фильм «Бабье лето», где он сыграл любовника главной героини-библиотекарши.