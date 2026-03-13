Умер актер из «Склифосовского» Сергей Бережнов

Актер Сергей Бережнов, известный зрителям по ролям в сериале «Склифосовский», скончался на 66-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».

«Годы жизни 13.10.1960 — 12.03.2026», — указали на портале.

Как рассказала в беседе с aif.ru знакомая его семьи Оксана Романова, артист умер 12 марта. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Романова подчеркнула, что Бережнов запомнился ей как открытый и сердечный человек. Он нечасто рассказывал о своей работе в кино, был скромным, артистичным и добрым.

«Преподавал детям театральное искусство, водил экскурсии по Москве. Очень любил русскую архитектуру, очень много путешествовал по историческим местам России», — рассказала она.

Сергей Бережнов стал сниматься в кино в начале 2000-х. Его часто звали на роли колоритных персонажей второго плана. Артист поучаствовал в таких проектах, как «Склифосовский», «Саша+Маша», «Не родись красивой», «Закрытая школа», «Воронины», «Москва. Три вокзала», «Телохранитель-2» и других.