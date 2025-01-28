Умер актер из сериалов «Дикий» и «Молодежка» Алексей Булатов

Актер театра, кино и сериалов Алексей Булатов умер в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал его коллега, актер Виталий Максимов.

Он подчеркнул, что Булатов всю жизнь оставался сильным духом человеком, поэтому о возникшей у него болезни никому не говорил, при этом осознавая, что жизнь подходит к концу.

«Мечтал уйти „чисто“, не становясь обузой и не создавая своим детям лишних проблем», — написал Максимов.

Актер добавил, что разговаривал с Булатовым в последний раз неделю назад во время телефонного созвона.

«Он ни на что не жаловался. Вел себя терпеливо и очень мудро», — добавил Максимов.

По его словам, Булатов посвятил всю жизнь театру и до конца своих дней не утратил интереса к своей профессии, хотя и не получил никакого почетного звания.

Панихида и похороны Алексея Булатова пройдут в ближайшую пятницу, 31 января, в ритуальном центре на Савеловском проезде Москвы.

Выпускник Школы-студии МХАТ, Булатов начинал театральную карьеру в Русском драматическом театре Еревана, где его заметили и пригласили на работу московский театр имени Пушкина.

В начале 90-х артист уехал в Париж, где давал концерты в кабаре «Распутин». После возвращения в Россию до конца жизни работал в труппе Московского драматического театра «Сопричастность».

В кино Булатов начал сниматься в 1977 году, начиная с роли в фильме «Жизнь Бетховена». Также сыграл в сериалах «Дикий» и «Молодежка», последней его киноработой стали съемки в фильме «Сердце Пармы».