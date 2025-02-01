Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Актер Станислав Колокольников из «Возвращения Мухтара»» умер в 63 года

Советский и украинский актер театра, кино и сериалов Станислав Колокольников умер на 64-м году жизни. О смерти артиста сообщили в Telegram-канале «УНИАН Lite».

Колокольников ушел из жизни 30 января на Украине. Причины смерти актера не указывались, но последние годы он тяжело болел.

Станислав Колокольников учился в Киевском государственном институте театрального искусства Карпенко-Карого и получил диплом в 1984 году. С 1984 по 1987 годы актер служил в Черкасском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре Шевченко. Также он играл на сценах Экспериментального театра-студии, театров «ДрамАнтре», «Колесо» и «Браво».

Карьера в кино у Колокольникова началась в нулевые. На его счету почти три десятка украинских и российско-украинских проектов. Зрителям актер запомнился по своим ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Ярость», «Пес», «Дорога в пустоту» и другим.