Умер актер из сериала «Во вся тяжкие» Джон Лоулор

Американский актер, оператор и продюсер Джон Лоулор (полное имя –Джон Генри Лоулор III) скончался в возрасте 83 лет в хосписе в городе Альбукерке. Об этом сообщил портал THR со ссылкой на семью артиста.

Лоулор ушел из жизни 13 февраля. В момент, когда он покинул этот мир, рядом с ним находилась его дочь Риэль.

Семья актера объявила о его кончине в некрологе, опубликованном в понедельник, 24 февраля.

«Джона будут помнить за его огромную любовь и привязанность к своей семье, за его работу и увлечение театром, телевидением, кино, литературой и, конечно, его любимыми лошадьми», — говорится в некрологе.

Лоулор родился 5 июня 1941 года в городе Троя на востоке штата Нью-Йорк. Позже его семья переехала в Колорадо, где он и вырос. Там же Лоулор окончил университет, играл в театре. До работы на телевидении он служил в армии США во Вьетнаме.

В 1975–1976 годах он получил свои первые роли в фильмах «Досье детектива Рокфорда» и «Тюрьма округа Джексон».

В его фильмографии такие сериалы, как «Закон Лос-Анджелеса», «Кувалда», «Дерзкие и красивые», «Удивительные странствия Геракла», «Детектив Раш», «Во все тяжкие», «Путь на небеса» и «Золото».

Последней работой стало участие в сериале в жанре вестерна «Забытые Богом». Вместе с актером в проекте снялась его бывшая жена — актриса, режиссер и продюсер Танту Кардинал.