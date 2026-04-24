Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Устинов-Лещинский

Заслуженный артист России Николай Устинов-Лещинский, известный не только как один из основоположников выборгского театра драмы и кукол «Святая крепость», но и по роли в сериале «Улица разбитых фонарей», скончался в возрасте 77 лет. О смерти актера сообщила газета «Выборг» .

Актер ушел из жизни 22 апреля после продолжительной и тяжелой болезни. В последние годы Устинов-Лещинский не был занят в спектаклях, но труппа и зрители надеялись на его возвращение.

Он был артистом, музыкантом и при этом хорошо разбирался в реставрации мебели. Устинов-Лещинский несколько лет работал режиссером-постановщиком в Выборгском народном театре. При этом продолжал играть на сцене «Святой крепости».

«Даже страшно представить, что этого невероятно обаятельного, искрометного, остроумного человека, потрясающе интересного собеседника, большого друга нашей газеты, лицедея Божьей милостью больше нет. Это трагедия не только для его родных и для театра „Святая крепость“, но и для всей выборгской культуры», — отметил коллектив газеты «Выборг», принесший соболезнования родным и близким актера, а также труппе «Святой крепости».

Устинов-Лещинский родился 4 марта 1948 года в Холмске Сахалинской области. Его творческий путь был тесно связан с Ленинградом и Выборгом. В 1966 году он окончил фортепианное отделение музыкального училища в Твери. В 1974 году получил диплом ЛГИТМиК по специальности «артист театра и кино».

Устинов-Лещинский за свою артистическую карьеру успел поработать в театрах кукол Львова, Кургана и Сухуми. Снимался он и в кино, запомнившись зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Слово женщины» и других.