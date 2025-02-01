Умер актер из сериала «Убойная сила»

Актер Виктор Семеновский из «Убойной силы» умер на 82-м году жизни

Скончался актер Виктор Семеновский, известный по сериалу «Убойная сила» и ролям в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Осенью ему исполнилось бы 82 года, сообщила пресс-служба театра.

«Александринцы скорбят о кончине», — заявили коллеги артиста.

Семеновский умер 1 февраля. Telegram-канал Shot сообщил, что у него остановилось сердце.

Будущий актер родился 19 октября 1943 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова, затем два года проработал штатным актером студии «Ленфильм». В Александринском театре служил более 55 лет, одной из его последних ролей стал Анаксагор в спектакле «Демагог».

Широкая известность пришла к Семеновскому после роли Жоры в четвертом сезоне «Убойной силы». Он сыграл также Маракуева в сериале «Жизнь Клима Самгина», Христофорова в фильме «Духов день» и летний месяц в сказке «Двенадцать месяцев».