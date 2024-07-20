Умер актер из сериала «Поросль» Виталий Каракорский

Фото: Freepik

Актер и сценарист Виталий Каракорский умер в 66 лет. Он известен российским зрителям по сериалу «Поросль», сообщили на сайте Еврейской общины Литвы.

Причину смерти артиста не указали. В общине напомнили, что Каракорский был награжден премией имени Стасиса Лозорайтиса за вклад в развитие толерантности между этническими общинами Литвы.

«Самые искренние и глубокие соболезнования выражаем жене Виталия Лилии Копач, сыну Даниэлю, родным и близким», — отметили в учреждении.

Каракорский родился 1 января 1958 года в Бобруйске. После школы поступил в Шяуляйский педагогический университет. Также учился в Вильнюсском и Белорусском университетах.

Каракорский был заведующим литературной части в Могилевском драматическом театре. Он только играл в кино и написал сценарии к нескольким документальным фильмам. В сериале «Поросль» актер сыграл роль Юргиса Шарецкиса.

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