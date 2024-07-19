Умер актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Боб Ньюхарт

Актер и комик Боб Ньюхарт умер на 95-м году жизни. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Представители актера рассказали журналистам, что Ньюхарт ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали несколько непродолжительных заболеваний.

Комик стал популярным благодаря своему концертному альбому The Button-Down Mind of Bob Newhart, который возглавлял чарты Billboard 14 недель. За него Бобу вручили премию «Грэмми» в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучший альбом года».

Также Ньюхарт играл в фильме «Блондинка в законе 2» и сериалах «Теория большого взрыва», «Детство Шелдона», «Отчаянные домохозяйки». Его приглашали актером озвучки в мультсериал «Симпсоны».

Боба Ньюхарт награждали призом Марка Твена за американский юмор и прайм-тайм премией «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале». Он удостоен звезды на голливудской Аллее славы.