Умер актер из сериала «Мыслить как преступник» Руди Морено | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 01:42 Умер актер из сериала «Мыслить как преступник» Руди Морено Freepik

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Стендапер и актер Руди Морено умер в Лос-Анджелесе. Об этом изданию Deadline сообщил его представитель Марк Скроггс.

Перед смертью 66-летний актер попал в реанимацию. Причина смерти Морено не называлась. В последние годы жизни комик боролся с пневмонией.

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Морено родился в 1957 году в Калифорнии. Его актерская карьера началась в 1990-х годах, он снялся в более 30 различных проектах. Морено играл в сериалах «Скорая помощь», «Все любят Рэймонда», «Дефективный детектив», «Мыслить как преступник» и других.

Также Руди Морено участвовал как стендап-комик в различных популярных ток-шоу, таких как «Лопес сегодня вечером».