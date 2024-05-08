Умер актер из сериала «Игра престолов» Иэн Гелдер | 360°

Знаменитости 08 мая 2024, 03:42 Умер актер из сериала «Игра престолов» Иэн Гелдер Freepik

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Британский актер Иэн Гелдер, сыгравший роль Кивана Ланнистера в сериале HBO «Игра престолов», скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило издание Fox News.

«Британский актер Иэн Гелдер, сыгравший главную роль в „Игре престолов“, умер в понедельник, 6 мая. После борьбы с раком», — уточнили в статье.

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Представитель артиста заявил, что Гелдер был прекрасным человеком и отличным актером, которого будет очень не хватать его коллегам и всем, кто его любил.

В статье также говорится, что в конце прошлого года у Гелдера диагностировали рак желчных протоков.

В фильмографии актера работы в 64 проектах. Лучшие фильмы с его участием –криминальная драма «Индевор» и историческая драма «Иоанна — женщина на папском престоле». Кроме «Игры престолов» он снимался в таких сериалах, как «Доктор Кто», «Молодой Морс», «Пуаро» и «Красиво жить не запретишь».