Умер актер из сериала «Дети 90-х»

Актер из сериала «Дети 90-х» Халецкий умер в 39 лет

Фото: Freepik

Актер и кинооператор Алексей Халецкий, который известен по роли в сериале «Дети 90-х», умер на 40-м году жизни. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Региональный Кинематограф РФ | Дети 90-х».

Коллеги актера не назвали причину смерти Халецкого. Также пока не указывали дату и место проведения похорон.

Халецкий работал оператором-постановщиком в полнометражном фильме и сериале «Дети 90-х». Помимо этого, в многосерийном фильме он сыграл роль дяди Юры.

По данным издания «Чита.Ру», несчастный случай произошел с Халецким в Якутии, где он работал вахтовым методом. Мужчина трудился в компании «А-Восток». В первых числах июня на странице предприятия опубликовали видео о том, как Халецкий собирается на вахту.

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