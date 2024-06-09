Умер актер из сериала «Дети 90-х»

Актер и кинооператор Алексей Халецкий, который известен по роли в сериале «Дети 90-х», умер на 40-м году жизни. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Региональный Кинематограф РФ | Дети 90-х».
Коллеги актера не назвали причину смерти Халецкого. Также пока не указывали дату и место проведения похорон.
Халецкий работал оператором-постановщиком в полнометражном фильме и сериале «Дети 90-х». Помимо этого, в многосерийном фильме он сыграл роль дяди Юры.
По данным издания «Чита.Ру», несчастный случай произошел с Халецким в Якутии, где он работал вахтовым методом. Мужчина трудился в компании «А-Восток». В первых числах июня на странице предприятия опубликовали видео о том, как Халецкий собирается на вахту.