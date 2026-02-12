Умер актер из сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

Умер американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли в сериале «Бухта Доусона». Ему было 48 лет. О смерти артиста сообщил портал Page Six со ссылкой на его близких.

«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Свои последние дни он встретил с мужеством, верой и достоинством», — отметила супруга актера.

Она попросила уважать право семьи на уединение в период траура.

О своем диагнозе Ван Дер Бик рассказал в 2024 году. Тогда актер сообщил, что у него онкологическое заболевание, и подчеркнул, что проходит лечение при поддержке близких и старается сохранять оптимизм.

«У меня колоректальный рак. Я частным образом справлялся с этим диагнозом и предпринимал необходимые шаги для лечения при поддержке моей невероятной семьи. Есть основания для оптимизма, и я чувствую себя хорошо», — говорил он в интервью.