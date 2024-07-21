Умер актер из «Рокки» и «Она написала убийство» Уитни Ридбек

Фото: Freepik

Американский актер, режиссер, оператор, продюсер и телеведущий Уитни Ридбек умер в хосписе в Калифорнии. Об этом сообщил портал IMDb.

По данным издания, причиной смерти стал рак простаты. Актеру было 79 лет. Последние годы жизни он преподавал драматургию в городском колледже Пасадены.

Друг артиста Томми Маклафлин написал в соцсетях, что для него «Ридбек был одним из самых добрых людей, которых он когда-либо знал».

Уитни Ридбек родился в 1945 году. Его дебют на экране состоялся в 1970 году с небольшой ролью в киноленте «Няня и профессор». Его фильмография насчитывает больше 60 работ.

Актер снялся в сериале «Лэсси», ситкомах «Грейс в огне» и «Третья планета от Солнца», сиквеле «Рокки», в шестой части «Пятницы, 13-го», «Клинике» и «Она написала убийство».

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