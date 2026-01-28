Умер актер из «Полицейского с Рублевки» и «Реальных пацанов» Андрей Бур

Российский актер Андрей Бур (настоящая фамилия — Бурычев) умер в Москве в возрасте 46 лет. О его смерти сообщил брат в соцсети «ВКонтакте» .

Актер ушел из жизни 16 января в Москве. Причину смерти Олег Бурычев не уточнил.

«Ушел из жизни мой брат Андрей Бурычев», — написал он.

Бур родился 25 октября 1979 года в Москве, окончил театральную школу и работал в Театре-студии «Образ». В кино и на телевидении он работал с 2013 года, участвовал в более чем 50 проектах. В их числе: «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Последний мент», «Ивановы-Ивановы», «Елки последние» и другие.

Зрителям артист был известен по ролям в популярных сериалах, таких как «Реальные пацаны» и «Полицейский с Рублевки».