Умер актер из «Однажды в Америке» Ричард Форонджи

Актер из фильма «Однажды в Америке» Ричард Форонджи скончался в возрасте 86 лет

Американский актер Ричард Форонджи, известный благодаря ролям в фильмах «Однажды в Америке» и «Путь Карлито», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Hollywood Reporter , ссылаясь на информацию от семьи покойного.

Артист скончался 19 мая. О причинах его смерти не сообщается.

Ричард Форонджи родился 3 августа 1937 года в Бруклине, Нью-Йорк, и его жизнь началась с трудных испытаний. В юном возрасте Ричард оказался вовлеченным в криминальный мир, что привело к многократным арестам и последующему заключению на 8,5 года.

Его жизнь кардинально изменилась после освобождения. В возрасте 32 лет он решил посвятить себя актерскому искусству.

Проработав некоторое время мясником, Форонджи начал посещать курсы актерского мастерства, что в конечном итоге привело его к успешной карьере в кино и телевидении. Первую значимую роль он сыграл в фильме Сидни Люмета «Серпико» 1973 года. Артист превосходно справлялся как с ролями преступников, так и полицейских, его игра всегда была убедительной и выразительной.

В течение своей карьеры Форонджи снялся в почти 70 проектах. Среди его работ можно выделить такие фильмы, как «Игрок», «Успеть до полуночи», «Охотники за привидениями 2».