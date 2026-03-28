Умер актер из «Назад в будущее» Джеймс Толкан

Американский актер Джеймс Толкан, известный по ролям в трилогии «Назад в будущее», умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на представителя семьи.

Он скончался в четверг в штате Нью-Йорк. Карьера Толкана длилась больше 50 лет. Самую большую известность ему принесла роль мистера Стрикленда в оригинальном фильме 1985 года и сиквеле 1989-го. В третьей части он сыграл дедушку своего персонажа. Актер также снимался в картине «Лучший стрелок».

У Толкана осталась жена Пармели — они познакомились в 1971 году на репетиции спектакля.

На прошлой неделе ушел из жизни актер Николас Брендон, известный по роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров».