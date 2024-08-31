Умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Георгий Малявский

Актер из сериала «Мухтар» Георгий Малявский умер в Минске в 77 лет

Заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский скончался в 77 лет. Об этом сообщило издание «Наша Нива» .

Актер умер в субботу, 31 августа, в Минске. Другие обстоятельства и причины его смерти не приводились.

Георгий Малявский родился в 1946 году в Минске. В 1970 году получил диплом об окончании актерского факультета Белорусского театрально-художественного института.

Начал актерскую карьеру в 1971 году. Российскому зрителю Малявский известен благодаря своим ролям в таких фильмах и сериалах, как «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники» и «Чернобыль».

С 1971 по 2020 год Георгий Малявский работал в Белорусском театре имени Янки Купалы.