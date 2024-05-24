Умер актер из «Морских дьяволов» Александр Ковалев

Актер и каскадер Александр Ковалев ушел из жизни в 63 года. Об этом сообщили его коллеги из школы каскадеров Ю-Stunt.

«Вчера в московской больнице после плановой операции, умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы каскадеров», — написали на странице школы во «ВКонтакте».

Ковалев сыграл в фильмах «Высокие ставки», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Дорожный патруль — 5» и «Мангуст». В качестве каскадера он выступил в картинах «Действуй, Маня», «Петр Великий», «Я вас любил больше жизни» и других.

Как каскадер Ковалев владел широким арсеналом трюков: конные, авто и мото-трюки, снимался в сценах с драками и фехтованием, работал на воде и под водой.